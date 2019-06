Verkommene Wohnungen : Politiker fordern Landesgesetz gegen Schrottimmobilien

Saarbrücken Die Kommunen sollen gegen Wohnungseigentümer vorgehen dürfen, die ihre Immobilie verkommen lassen. Das fordern SPD und Linke im Landtag sowie der Neunkircher OB Jürgen Fried (SPD). Menschenunwürdige Wohnverhältnisse, Ungeziefer, Schimmelbefall und überbelegte Wohnungen seien nicht nur ein Problem der Großstädte, sagte Fried.

Die SPD will sich in der Koalition für ein Gesetz einsetzen. Als Vorbild nannte der SPD-Abgeordnete Sebastian Thul die Regelungen in Nordrhein-Westfalen. Das Innenministerium müsse tätig werden. Schrottimmobilien würden bewusst an Menschen mit finanziellen Sorgen vermietet, die häufig aufgrund ihrer Probleme gegen die unmenschliche Vermietungspraxis nicht rechtlich vorgingen. „Diese Vermieter kalkulieren also bewusst ihren Profit mit der Not der Menschen“, so Thul.