Saar-Landtag : AfD will die Jugend stärker erreichen

Saarbrücken Die AfD im Saarland will attraktiver für junge Menschen werden. Parteichef Josef Dörr sagte am Montag in Saarbrücken, dies sei ein großer Wunsch der Partei, schließlich mache man hauptsächlich Politik für die Zukunft und die Jugend.