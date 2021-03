Zusage von Tobias Hans : Saarländer sollen sich täglich kostenlos testen lassen können

Das Saarland will jedem Bürger mehrere kostenlose Corona-Schnelltests pro Woche garantieren, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können.

Das Saarland bietet im Rahmen seiner neuen Öffnungsstrategie allen Bürgern kostenlose Tests über die vom Bund garantierte Zahl hinaus. Das kündigte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) heute vor Journalisten in Saarbrücken an. Jeder Bürger werde im Saarland die Möglichkeit haben, sich an einer der 350 offiziellen Stellentesten zu lassen, wenn immer er dazu bereit sei. „Wir meinen das ernst“, sagte Hans.