Plan der Landesregierung : Lockdown im Saarland wird nach Ostern beendet

Update Saarbrücken Das Saarland plant nach SZ-Informationen den Ausstieg aus dem Lockdown. Direkt nach Ostern sollen Menschen wieder zahlreiche öffentliche Einrichtungen nutzen dürfen – unter einer Bedingung.

Die saarländische Landesregierung will nach monatelangem Lockdown weite Teile des öffentlichen Lebens wieder hochfahren. Entsprechende Lockerungen will die Landesregierung am Donnerstagmorgen um 9 Uhr vorstellen. Die Lockerungen sollen direkt nach Ostern, also ab 6. April, gelten. Das Saarland würde damit bundesweit zur Modellregion.