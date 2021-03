Nach dem Oster-Lockdown : Hans will im Saarland bald neue Corona-Politik

Saarbrücken/Berin Der Ministerpräsident setzt nach dem Lockdown, der bis 18. April verlängert wurde, auf einen „Systemwechsel“. Öffnungen sollen möglich sein - unter bestimmten Bedingungen.

Die Landesregierung werde in den nächsten Tagen eine Öffnungsstrategie erarbeiten, sagte Hans. Er kündigte „modellhafte“ Öffnungen an, die mit negativem Tests und einer konsequenten Kontaktnachverfolgung verbunden seien. Die Möglichkeit für Modellprojekte zur Öffnung einzelner Bereiche des öffentlichen Lebens mit strengen Tests wird den Länder in den Beschlüssen vom späten Montagabend ausdrücklich eingeräumt. Bedingungen auch IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung. Dem Vernehmen nach gibt es Überlegungen, das Saarland insgesamt als solche Testregion zu sehen. Am Dienstag boten sich aber auch bereits die Kommunen Merzig, Eppelborn und Illingen an, Sport- und Kultureinrichtungen und Gastronomiebetriebe modellhaft für Menschen mit negativem Schnelltest zu öffnen.