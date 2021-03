Bildungsministerin Streichert-Clivot muss eigene Ankündigung kassieren : Vorerst weiter Wechselunterricht nach Ostern

Saarbrücken Saar-Bildungsministerin Streichert-Clivot (SPD) hatte weitere Lockerungen nach Ostern befürwortet. Aber der neue Bund-Länder-Beschluss lasse dies nicht zu, sagt sie.

Die Schulen im Saarland werden nach den Osterferien am 8. April nicht wie geplant in den regulären Präsenzunterricht zurückkehren. Das teilte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag in Saarbrücken mit. Der Beschluss der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin vom Montag, nach dem die bestehenden Einschränkungen aufgrund bundesweit steigender Inzidenzwerte bis zum 18. April fortgesetzt werden, lasse weitere Öffnungsschritte an den Schulen nicht zu, erklärte Streichert-Clivot. Dies sei „insbesondere mit Blick auf die Lage der Kinder und Jugendlichen im Land und die von mir angestrebte weitere Öffnung der Schulen sehr bedauerlich“, so die Ministerin. Denn die Auswirkungen der corona-bedingten Einschränkungen auf Kinder und Jugendliche seien massiv, viele litten unter den Folgen der sozialen Isolation. Streichert-Clivot hatte vor rund zwei Wochen die Rückkehr aller saarländischen Schüler in den Präsenzunterricht nach den Osterferien in Aussicht gestellt (wir berichteten).

Sie habe in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, dass sie weitere Öffnungen der Schulen „sowohl für möglich als auch für notwendig halte“, erklärte Streichert-Clivot. Dies sei aufgrund der jüngsten Beschlüsse vom Montag unmittelbar nach den Osterferien nun aber nicht durchsetzbar. Aufgrund des hohen Infektionsschutzes an den Schulen und der „sehr guten Kontrolle“ des Infektionsgeschehens über das Schnelltest-Angebot an Schulen habe die Landesregierung deshalb festgelegt, den bisherigen Wechselunterricht bis einschließlich Freitag, 16. April, fortzusetzen. Die Schulen seien darüber bereits informiert worden, Eltern erhielten demnächst ein gesondertes Schreiben. Wie es nach dem 18. April weitergehe, werde in der Landesregierung „rechtzeitig beraten“. Ausschlaggebend dafür werde das Infektionsgeschehen im Land sowie die erneuten Beratungen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin am 12. April sein.

Nach wie vor sei ein „sicherer Schulbetrieb“ durch den Musterhygieneplan und strengen Infektionsschutzmaßnahmen gewährleistet, betonte Streichert-Clivot. Das Zwischenergebnis der bundesweiten „B-Fast“-Studie, an der auch das Uniklinikum in Homburg beteiligt ist (wir berichteten), habe die erfolgreiche Umsetzung der Schutzmaßnahmen an Schulen inzwischen auch bestätigt. An Homburger Schulen seien so etwa seit November vergangenen Jahres rund 9000 PCR-Tests durchgeführt worden, die in nur zehn Fällen positiv gewesen seien. Die Testungen hätten zudem gezeigt, dass es in fast allen Fällen Infektionen waren, die weder an den Schulen erworben noch dort weitergegeben wurden, so Streichert-Clivot. Nach Angaben von Wissenschaftlern seien Schulen insofern Vorbilder in der Pandemie-Bekämpfung. Bestätigt sieht sich die Ministerin auch durch die 41 160 Schnelltests an saarländischen Schulen in der vergangenen Woche, von denen 50 (durch einen PCR-Test bestätigt) positiv waren. Das entspreche einer Positiv-Quote von nur 0,12 Prozent für die vergangene Woche.

Nach Angaben der Bildungsministerin ist das Saarland bereits sehr weit vorangekommen, um ein flächendeckendes Testangebot für Lehrer und Schüler bereitzustellen. Antigen-Schnelltests zur Selbsttestung sollen alsbald Lehrern, Schul- und Kita-Beschäftigten sowie älteren Schülern zur Verfügung gestellt werden, damit die Testungen durch medizinisches Fachpersonal nach und nach ersetzt werden könnten. Allerdings sei Qualität und Sicherheit der Tests für den Erfolg zentral, weshalb das Durchführen der Test durch Fachpersonal gerade bei jüngeren Schülern vorerst weiterhin möglich bleiben soll.

