Corona-Beschlüsse : Hans: Oster-Lockdown „geht nicht allein auf die Kappe der Bundeskanzlerin“

Tobias Hans äußerte Respekt für die Entscheidung der Kanzlerin. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans hat Verständnis für den Rückzieher der Kanzlerin beim Oster-Lockdown gezeigt. Fürs Saarland hat er neue Pläne.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat Verständnis für die Absage der angekündigten fünftägigen Corona-Osterruhe in Deutschland durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geäußert und die Mitverantwortung für den „Fehler“ übernommen, diese anzukündigen. Fehler einzugestehen sei kein Zeichen von Schwäche, sagte er am Mittwochnachmittag vor Journalisten in Saarbrücken. Es sei richtig, vor allem angesichts der rechtlichen Unsicherheiten von dem Plan abzusehen, in Deutschland Gründonnerstag und Karsamstag zu Ruhetagen zu machen. Der Beschluss, sei in der Nacht zu Dienstag in der Runde von Kanzlerin und Ministerpräsidenten aber von allen mitgetragen worden. „Das geht nicht allein auf die Kappe der Bundeskanzlerin“.

Hans rief die Saarländer trotzdem dazu auf, auch über Ostern die Kontakte zu reduzieren. Vielerorts in Deutschland gebe es eine „rosige Einschätzung“ der Pandemie. Tatsächlich befinde man sich in einer wieder schwieriger werdenden Situation. Zugleich kündigte er für den Donnerstagmorgen eine Unterrichtung der Öffentlichkeit an, wie es mit den Corona-Regeln im Saarland weitergeht. Die derzeitige Corona-Verordnung im Saarland läuft am Freitagabend aus.

Eigentlich hätte der Stufenplan von Bund und Ländern, der nach wie vor gilt, Lockerungen im Saarland für Sport und Gastronomie bereits am Montag dieser Woche möglich gemacht. Davon hatte die Regierung durch eine nur kurzfristige Verlängerung der Verordnung abgesehen.

Hans sagte am Mittwoch dazu, er sei der festen Überzeugung, dass wir „weiter vorsichtig vorgehen“ müssen. Es werde künftig auf das Testregime ankommen. Wo es Null-Inzidenz gebe können wenig passieren und mehr zugelassen werden.