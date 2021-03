Regierungserklärung zum Lockdown-Ausstieg : Wie Tobias Hans die Lockerungen im Saarland erklärt

Weniger Tote, Inzidenz unter 100, viele Test, gute Impfquote: Tobias Hans hat die kommenden Lockerungen in der Corona-Pandemie begründet.

Impfen, testen, öffnen: Es schmeckte so nach Perspektive, nach Sommer, Worte wie fast wie ein Sonnenaufgang: „Wenn solch ein negativer Test vorliegt“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in seiner Regierungserklärung, „dann können beispielsweise die Menschen in ihrem Garten gemeinsam mit Nachbarn endlich wieder gemeinsam grillen; sie können sich mit Freunden auf der Außenterrasse eines Restaurants treffen oder auf dem Marktplatz ein Eis essen gehen; sie können wieder im Fitness-Center trainieren oder auf dem Bolzplatz Fußball spielen; sie können wieder ins Theater, in ein Konzert, in die Oper oder auch ins Kino gehen; sie können als Gitarrenensemble oder Tanzgruppe auf öffentlichen Plätzen ihre Kunst darbieten.“ Fitnessstudios, kontaktloser Sport. Alles bald wieder möglich, „unter Vorlage eines tagesaktuellen Tests“. Die frühlingshaften Szenarien, die der 43-Jährige am Donnerstagmorgen im Landtag in Worten ausbreitete, sollen im „Saarland-Modell“ nach und nach Wirklichkeit werden. Ab dem 6. April: Wenn die Inzidenz im Saarland im Gesamten nicht über 100 liegt. „Und wenn es kein exponentielles Wachstum der Infektionszahlen gibt“, sagte Hans. Wenn die Inzidenzen im Gesamten hochschnellen, die Zahlen exponentiell wachsen, ist wieder Schluss. Wenn nur eine Kommune betroffen von hohen Inzidenzen betroffen sei, mache es keinen Sinn, alle anderen Kommunen zu schließen. „Wenn dieser Weg erfolgreich ist, werden wir für die Zeit nach dem 18. April auch weitere Öffnungsschritte in Erwägung ziehen – in der Gastronomie, im Bereich des Ehrenamts, in den Schulen“, verspricht Hans.

Dennoch, bis dahin - und auch danach: Kontaktbeschränkungen seien „nach wie vor unerlässlich“, sagte Hans, um die Pandemie einzudämmen. „es beginnt keine große Sause nach Ostern“, sagte er. Die meisten Ansteckungen seien im Privaten zu zählen. Mit Tests ließen sich diese auch eindämmen. Kontakte einschränken, alles schließen: „Das allein kann jedoch nicht der Königsweg sein“, betonte Hans. „Es muss uns nach einem Jahr Corona-Pandemie mehr einfallen.“ Daher habe die Ministerpräsidentenrunde am Montag mit dem Kanzleramt „die Möglichkeit von Modellprojekten in denjenigen Regionen eröffnet, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz stabil weniger als 100 beträgt.“ Im Saarland liegt die Ansteckungszahl unter 100 000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen bei 70, Tendenz steigend, „jedoch kein exponentielles Wachstum“, wie Hans betonte. Dass dies nicht da sei, sei eine Voraussetzung für die Lockerungen. Auch die Zahl der Toten geht im Saarland zurück. „Verzeichneten wir in der Woche vom 15. bis zum 21. Februar noch 36 Verstorbene, so waren es in der vergangenen Woche nur noch fünf“, sagt Hans. Das sei ein „einschneidender Etappensieg auf dem langen Weg“. Auch die Zahl der stationär behandelten COVID-19-Patienten falle. „Sie liegt zurzeit bei etwa 110. Ich erinnere: Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember lag sie bei über 360.“ Allerdings verzeichne er eine „leichte Steigerung“ bei der Zahl der intensiv behandelten und beatmeten COVID-19-Patienten. „Unsere Intensivbetten sind derzeit zu gut 85 Prozent und unsere Beatmungsplätze zu knapp 60 Prozent belegt. Auch wenn nur ein geringer Teil davon COVID-19-Patienten sind – nur etwa neun Prozent bei den intensiv und etwa sieben Prozent bei den Beatmungsbetten – so müssen wir die Situation in den Krankenhäusern doch sehr aufmerksam im Auge behalten“, sagte Hans.

Eine weitere Voraussetzung für das Einrichten des Saarland-Modells sei die Möglichkeit, sich täglich testen zu lassen. „Wir haben in den vergangenen Wochen gewaltige Vorarbeit für ein breites und umfangreiches Testregime geleistet“, sagt Hans. Testzentren, Ärzte, Apotheken – insgesamt gibt es rund 350 Teststellen im Saarland. „Auch stellen wir bereits seit Längerem sicher, wovon man in den allermeisten anderen Bundesländern noch weit entfernt ist, nämlich ein Angebot an zwei Schnelltests pro Woche für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler“, lobte Hans. Tests seien auch genügend da: „Aktuell verfügen wir über knapp 1,3 Millionen Selbsttests und knapp 325 000 Schnelltests für die professionelle Anwendung. Die Lieferung weiterer Chargen ist zugesagt. All das kommt nicht zuletzt daher, dass wir frühzeitig 2,5 Millionen Schnelltests bestellt haben. In Sachen Testinfrastruktur und Testkapazitäten haben wir beste Voraussetzungen, ein solches Modellprojekt erfolgreich durchzuführen.“

Auch beim Impfen sei das Saarland bundesweit vorne. „Bisher wurden etwa 150.000 Impfungen vorgenommen, davon etwa 110.000 Erst- und rund 40.000 Zweitimpfungen. Mit einer Quote von an die zwölf Prozent bei den Erstimpfungen liegen wir an der Spitze aller Bundesländer, zwei Prozentpunkte über dem Bundesschnitt.“ Zu den 80.000 Dosen aus der Sonderlieferung für Grenzregionen (wir berichteten), die der gesamten Bevölkerung nach der Priorisierungsliste der ständigen Impfkommission zugutekommen würden, „erwarten wir für den April noch über 100.000 weitere Impfdosen. Nach Ostern werden dann auch etwa 750 Ärzte und Ärztinnen in circa 500 Praxen in die Impfungen einsteigen“, verspricht Hans.