Keine Absage wie in Frankenthal

Ausgelassene Stimmung herrschte am Dienstagnachmittag beim Zweibrücker Fasenachtsumzug mit rund 650 Zugteilnehmern und etwa 10.000 Zuschauern. In Rot Oberbürgermeister Marold Wosnitza, 2. von links Heike Förch. Foto: Volker Baumann

Zweibrücken Frankenthal verzichtet dieses Jahr auf einen Umzug an Fastnacht. Angesichts der strengen Sicherheitsauflagen würden die Kosten für die verschuldete Stadt zu hoch. Das noch stärker verschuldete Zweibrücken will sich den Spaß derweil nicht nehmen lassen.

Aufatmen bei allen Narren: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet in Zweibrücken wieder ein Fastnachtsumzug statt. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Am Fastnachtsdienstag, 21. Februar, 14.11 Uhr, wird der närrische Lindwurm losgelassen.