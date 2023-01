Westpfalz: Deutlich weniger Arbeitslose vor allem in Zweibrücken : Arbeitsmarkt überraschend positiv

Zweibrücken/Kaiserslautern Zum Jahresende gab es weniger als 16 000 Arbeitslose und knapp 6700 offene Stellen in der Westpfalz. Die Dezember-Entwicklung in Zweibrücken war überdurchschnittlich gut.

Die Agentur und die Jobcenter in der Westpfalz zählten im Dezember in den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz sowie dem Donnersbergkreis insgesamt 15 831 Arbeitslose. Das waren 233 bzw. 1,5 Prozent weniger als im November und 185 bzw. 1,2 Prozent mehr als im Dezember des vergangenen Jahres.

„Der Arbeitsmarkt zeigte sich im Dezember wie über das gesamte Jahr hinweg stabil. Die Unternehmen in der Region sind intensiv auf der Suche nach neuem Personal. Das bietet im neuen Jahr Chancen für alle, die auf der Suche nach einer neuen Anstellung sind. Damit können beispielsweise auch diejenigen positiv ins neue Jahr schauen, die sich in diesen Tagen arbeitslos melden müssen, weil ihnen zum Jahresende gekündigt wurde oder der befristete Arbeitsvertrag auslief“, stellt der westpfälzische Agentur-Leiter Peter Weißler fest.

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit wurden im Dezember 1035 freie Stellen neu gemeldet. Das waren 138 weniger als im Vormonat und 21 weniger als im Dezember 2021. Der Gesamtbestand an offenen Stellen ist um 167 auf 6690 gesunken. Weißler macht Arbeitslosen weiter Mut: „Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen zeigt, wie viele Möglichkeiten der Arbeitsmarkt in der Region bietet – auch für Geringqualifizierte und weitere Personengruppen, die bisher noch zu wenig im Blick der Unternehmen waren. An vielen Stellen unterstützen wir mit unseren Angeboten und wollen helfen, dass Betrieb und Arbeitskraft zusammenkommen. Denn immer mehr wird es darauf ankommen, frühzeitig die erforderlichen Weiterbildungen anzugehen, um letztlich die Möglichkeiten zu nutzen, die der Arbeitsmarkt in unserer Region bietet.“