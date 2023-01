„ZW-vernetzt“ geht das Thema Wasser an : Thema „Wasser“ rückt 2023 in den Mittelpunkt

Zweibrücken Die Zweibrücker Natur- und Klimaschutzinitiative „ZW-vernetzt“ hat das neue Jahr unter das vielfältige, lebenswichtige Motto „Wasser“ gestellt. Jetzt sind Vereine, Institutionen und Einzelpersonen aufgerufen, sich mit kreativen Ideen und Aktionen einzubringen.

Auf der Suche nach einem möglichst umfassenden Jahresthema für 2023, unter dem sich die Vielzahl der unterschiedlichen Aktionen in diesem Jahr bündeln sollen, bot sich somit für die Zweibrücker Natur- und Klimaschutzinitiative „ZW-vernetzt“ das Thema „Wasser“ an.

Mit der Renaturierung von Schottergärten, Entsiegelung von Flächen, einem MoBi(len)Ga(rten) als Kühlung für Hitzeplätze in der Stadt oder Müllsammlung unter anderem an den Bächen oder der vertikalen Begrünung des Parkhauses am Hallplatz hat „ZW-vernetzt“ in den drei Jahren des Bestehens bereits Erfahrungen mit Wasserthemen gesammelt. „Seit 2019 fällt trotz des nasseren 2021 beispielsweise alljährlich das Heilbachtal in Niederauerbach trocken. Da stirbt jeder Fisch, jedes Krebslein“, weiß Susanne Lilischkis von dem in der Bürgerinitiative eigens gegründeten „Wasser-Team“ um die Auswirkung auf den Naturkreislauf.