Jahreswechsel selbst aber friedlich in Zweibrücken : Illegales frühes Geböller setzt Gelbe Tonne und Hausfassade in Brand

Zweibrücken Die Nacht von Silvester zu Neujahr in Zweibrücken verlief viel ruhiger, als man es nach den Geschehnissen vom Vorabend befürchten musste.

Das war alles andere als zu erwarten gewesen. Schon am Freitagnachmittag an war vom Merkur-Redaktionsraum in der Zweibrücker Fußgängerzone aus bis in die Nacht hinein alle paar Minuten Geböller zu hören, mehr als jemals zuvor an einem 30. Dezember. Ohrenzeugen berichteten auf unserer Facebook-Seite und in Zweibrücker Facebook-Gruppen Ähnliches aus anderen Stadtteilen und Orten. Und es blieb am 30. Dezember (wo Feuerwerk wie immer noch verboten war) nicht „nur“ bei Belästigung für empfindliche Ohren von Menschen und Tieren: Wie die Zweibrücker Polizei unter der Überschrift „Brand einer Hausfassade durch Feuerwerkskörper“ berichtet, kam es am Freitagabend kam es kurz vor Mitternacht zu einem Brand in der Ixheimer Straße.