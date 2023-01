So wird unser Wetter : 2023 bald kühler als zum Jahreswechsel

Eine schwache Kaltfront, die uns von Westen mit einigen Regenwolken überquert, verdrängt die ungewöhnlich hohen Temperaturen vom Wochenende. Anschließend dehnt sich ein Hoch von Frankreich bis nach Süddeutschland aus und beruhigt vorübergehend die Wetterlage, bevor von Mittwoch auf Donnerstag von den Britischen Inseln her neue Störungsfronten heranrücken.

Weiterer Trend: Am Freitag beruhigt sich das Wetter nach abgezogener Regenzone und bei sich abschwächendem Wind gehen die Temperaturen zurück. Am Samstag scheint nach leicht frostiger Nacht zunächst für eine Weile die Sonne, bevor abends und nachts das nächste Niederschlagsgebiet aufzieht. Am Sonntag können sich bei mäßig kalten Temperaturen auch Schneeflocken und Graupelkörner unter die Tropfen mischen.

Wetterdaten Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 7 bis 10, Dienstag/Mittwoch 2 bis 5, Donnerstag 5 bis 8. Höchsttemperatur: Montag 12 bis 15, Di 7 bis 10, Mi 6 bis 9, Do 8 bis 11. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent (in Klammern Liter pro qm): Montag 50 bis 60 (0-2), Di 0-5 (0), Mi 70-80 (1-4), Do 75 bis 85 (2-5). Sonnenscheindauer in Stunden: Mo 0-1, Di 2-3, Mi 0-1, Do 0. Windrichtung/-stärke: Mo Südwest 5-6, Di Südwest 3-4, Mi Südwest 5-6, Do Südwest 4-5.