Es ging um 17 Gramm Marihuana : Junger Mann wehrt sich erfolglos gegen seine Durchsuchung

Zweibrücken Polizeibeamte brachten den jungen Mann in der Innenstadt zu Boden.

Ein junger Mann, der am 29. Dezember gegen 18 Uhr in der Zweibrücker Innenstadt einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte, versuchte sich durch Winden und starke Gegenwehr einer Durchsuchung seiner Tasche zu entziehen. „Nachdem er zu Boden gebracht und durchsucht worden war, wurde klar, weshalb er sich so gewehrt hatte“, schreibt die Polizei: „Er war im Besitz von rund 17 Gramm Marihuana, das von den Beamten sichergestellt wurde.“ Nun kommen zwei Strafverfahren auf den Mann zu: Eines wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein zweites wegen Widerstands gegen die Polizeibeamten.