Die fünfte Jahreszeit kann kommen : Quierschied freut sich auf die Fastnacht

Die Quierschder Wambe bei einer Kappensitzung im Jahr 2020. Foto: Stefan Bohlander

Quierschied Die Narren „Von der Höh“ Göttelborn, die Quierschder Wambe und der Theaterverein Saargold Fischbach lassen es an Fastnacht krachen.

Von Stefan Bohlander

Einen vollen Terminkalender hat der Karnevalsverein „Von der Höh“ Göttelborn in dieser Session. Denn bereits bevor der Vorverkauf am Samstag, 14. Januar, 15 Uhr, im Gemeindehaus startet, nehmen die Göttelborner Narren am Empfang von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger in der Staatskanzlei teil. Auch sonst ist man gern gesehener Gast, etwa bei befreundeten Vereinen wie den Hansenberger Erdbeernarren, den Illinger Knallerbsen oder beim KV Kutzhof. Doch am wichtigsten sind natürlich die eigenen Termine. Die Kappensitzungen gehen an den Samstagen 28. Januar und 4. Februar über die Bühne. Sie starten jeweils um 19.11 Uhr in der Mehrzweckhalle an der Hauptstraße.

„Wir sind froh, dass wir das stemmen können“, sagt die Vereinsvorsitzende Michaela Saar-Michel. Einige der vereinseigenen Büttenredner seien aus persönlichen Gründen weggebrochen, dennoch biete man Jux und Dollerei sowie Tanzaufführungen von den Gruppen und Mariechen. Der KV organisiert auch wieder einen Umzug, der sich am Sonntag, 19. Februar, ab 14.30 Uhr durch den kleinen Gemeindebezirk schlängelt. Zudem beteiligt man sich am Rathaussturm am Samstag, 18. Februar, sowie an der Beerdigung der Faasend am Dienstag, 21. Februar, 20.11 Uhr, gemeinsam mit den Quierschder Wambe.

Die Wambe wiederum haben nicht weniger zu tun. Bereits im vergangenen Jahr waren die Karnevalisten als Nikoläuse unterwegs, um Familien einen kurzweiligen Spaß zu bereiten. „Innerhalb kürzester Zeit waren die Privattermine komplett ausgebucht“, teilt der Verein auf seiner Homepage mit. Nun liegt der Fokus auf den weiteren Terminen der Session. Die Karten für die Galasitzungen sind zu haben an den Sonntagen 8., 15. und 22. Januar, jeweils von 15 und 17 Uhr, und zwar im Vereinsheim in der Glashüttenstraße 5 in Quierschied. „Karten für die Galasitzungen sind nur an diesen Terminen erhältlich“, betont der Verein. Diese beiden Veranstaltungen sind an den Samstagen 11. und 18. Februar und starten jeweils um 19.11 Uhr in der Jahnturnhalle. Hinzu kommt die Seniorensitzung am Samstag, 4. Februar, 15 Uhr, in der Q.lisse. Die letzte eigene Veranstaltung ist dann die Kinderfastnacht am Sonntag, 12. Februar, 15 Uhr, in der Jahnturnhalle, Sebastian-Bach-Straße 25. Und dann ist da ja noch die Beerdigung der Faasend am 21. Februar, die man mit den Göttelbornern umsetzt.

Rieke Jungfleisch (links) und Julia Schmidt von den Quierschder Wambe sinnieren über einen Instagram-Urlaub. Foto: Stefan Bohlander