Hoher Schaden : Haus in Niederauerbach nach Feuer zurzeit unbewohnbar

Zweibrücken Der Sachschaden liegt mindestens im hohen fünfstelligen Bereich. Zur Brandursache gibt es bereits eine erste Vermutung.

Der Brand eines dreigeschossigen Wohnhauses in Zweibrücken Sachschaden „mindestens im hohen fünfstelligen Bereich“ ausgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, wurde der Brand in dem Einfamilienhaus in der Entenstraße um 21.53 Uhr gemeldet. „Beim Eintreffen der Polizei hatten bereits alle Bewohner das Haus unverletzt verlassen.“ Die Feuerwehr dagegen berichtet von leichten Verletzungen, siehe unten. Die Brandursache ist laut Polizeidirektion Pirmasens „noch unklar, jedoch ist ein technischer Defekt als Auslöser wahrscheinlich“.