In Contwig und Zweibrücken : Weihnachtsbäume werden abgeholt

So macht die Feuerwehr Contwig auf ihre Weihnachtsbaumsammelaktkion 2023 aufmerksam. Foto: Feuerwehr Contwig

Die Freiwillige Feuerwehr Contwig hat dem Merkur mitgeteilt, dass sie am kommenden Samstag ihre „Weihnachtsbaumsammelaktion 2023“ hat. Feuerwehr-Sprecher Holger Hell erläutert: „Bitte legen Sie dazu Ihren von Schmuck und Lametta befreiten Baum am Samstag, 7. Januar bis 8 Uhr gut sichtbar an die Straße.

Die Bäume werden im gesamten Tagesverlauf abgeholt. Die freiwilligen Spenden können Sie auch direkt an den Weihnachtsbäumen befestigen.“