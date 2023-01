Zweibrücken : In Festhalle: „The World Of Musicals“

„Romantik und Drama, Gänsehaut und große Emotionen“ kündigt der Veranstalter an. Foto: Reset Production

Am Sonntag, 8. Januar, Beginn 19 Uhr, gastiert die Show „The World Of Musicals“ in der Zweibrücker Festhalle. Der Veranstalter „Reset Production“ aus Gera verspricht ein aktualisiertes Programm mit „sechs bestens ausgebildeten nationalen und internationalen Sängerinnen und Sängern sowie ein professionelles sechsköpfiges Tanzensemble“ und schreibt: „Die einzigartige Musical-Gala bietet die besten Songs aus 100 Jahren Musicalgeschichte, unvergessliche Hits aus Welterfolgen wie Der König der Löwen, Mamma Mia, Frozen, Evita, Das Phantom der Oper, Les Misérables, The greatest Showman, We will rock you u. v. a. in einer großen, abendfüllenden Show.