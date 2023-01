Narren startklar für Session : Narren laufen wieder durch Friedrichsthal

Die Kneisjer aus Bildstock beim Fastnachtsumzug 2020 in Friedrichsthal. Foto: Iris Maria Maurer

Friedrichsthal Die Karnevalsvereine in der Stadt Friedrichsthal sind startklar für die Session. Ein Höhepunkt wird der Fastnachtsumzug am 18. Februar.

Die Fassend in Friedrichsthal geht los – und das macht sie gleich mit mehreren guten Nachrichten. So teilt der FAB – Friedrichsthaler Ausschuss für Brauchtumspflege – mit: „Wir sind unfassbar stolz und froh, dass nach zwei Jahren Abstinenz am Samstag, 18. Februar, endlich wieder unser Fastnachtsumzug stattfinden kann.“ Mit anderen Worten: Die Corona-Pause ist vorbei, der närrische Lindwurm schlängelt sich endlich wieder quer durch die Stadt. Anmeldungen sind per Facebook möglich oder auch per Telefon unter der Nummer (0162) 2 89 94 73. Der FAB lädt zudem zu einer Informations-Veranstaltung zum Umzug ein, die am Mittwoch, 11. Januar, 19 Uhr, im Festsaal des Rathauses beginnt.

Gute Nachrichten kommen auch vom KV Blau-Weiß Friedrichsthal. Denn die beiden Kappensitzungen an den Samstagen 14. und 21. Januar waren bereits anderthalb Stunden nach Vorverkaufsstart im Dezember ausverkauft. Dazu sagt der Verein schlicht: „Wahnsinn. Wir sagen vielen Dank.“ Beide Sitzungen finden in der Bismarckhalle jeweils ab 19.11 Uhr statt. Am Sonntag, 15. Januar, geht der karnevalistische Fahrplan mit der Kinderkappensitzung weiter, ebenfalls in der Bismarckhalle, aber bereits um 15.11 Uhr. Zudem feiern die Blau-Weißen am Donnerstag, 16. Februar, ab 10 Uhr, noch den „Hexendonnerstag“, diesmal im ganzen Stadtgebiet. Der Verein beteiligt sich auch am Umzug.

Richtig krachen lassen es die Kneisjer vom Hoferkopp. Die Närrinnen und Narren lassen wissen: „Es ist soweit! Die Session 22/23 kann kommen.“ Das Motto lautet diesmal: „Bei den Kneisjern geht es rund, in dem Zirkus kunterbunt“, und der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 8. Januar, in der Hellas-Klause, standesgemäß um 11.11 Uhr. Die Kostümsitzungen sind an den Samstagen 28. Januar, 4. und 11. Februar, jeweils ab 20.11 Uhr. Zudem feiern die Kneisjer am Fetten Donnerstag, 16. Februar, 19.11 Uhr, sowie ihren Kindermaskenball am Montag, 20. Februar, 15.11 Uhr. Auch ein buntes Faschingstreiben findet statt, nämlich am Samstag, 18. Februar, nach dem Umzug. Alle Veranstaltungen gehen in der Bismarckhalle über die Bühne.

Sicher etwas seltsam wird die Session für die NKV Friedrichsthal. Denn zwar ist das Motto „Scheen is es Läwe“, doch im Dezember starb der 1. Vorsitzende Wolfgang Molter. „Wir alle sind geschockt, sprachlos und unendlich traurig“, teilt die NKV mit, erklärt aber auch, dass das Motto „ein ganz persönlicher Wunsch von Wolfgang“ war. „Lasst ihn uns in diesem Gedenken in unseren Herzen bewahren“, sagt der Verein. Sicher hätte Wolfgang Molter auch gewollt, dass die Session ein Erfolg wird. Die Kappensitzungen sind an den Samstagen 4. und 11. Februar jeweils ab 19.11 Uhr im Festsaal des Rathauses. Der Kindermaskenball ist am Sonntag, 19. Februar, 15 Uhr, ebenfalls im Rathaus. Der Kartenvorverkauf findet statt am Samstag, 14. Januar, im Gasthaus „Zum Heinz“, natürlich ab 11.11 Uhr. Restkarten gibt es ab dem 16. Januar im Salon Klär. Die NKV nimmt ebenfalls am Umzug teil.

Auch der Elferrat der NKV Friedrichsthal fiebert den tollen Tagen in der Stadt entgegen. Foto: Stefan Bohlander