Nächtlicher Feueralarm auf Park- and Ride-Parkplatz Feuerwehr löscht brennendes Auto (mit Fotos)

Friedrichsthal · Ein Auto in Vollbrand auf dem Park- and Ride-Parkplatz an der Autobahnausfahrt zur A8 in Bildstock löste in der Nacht einen Feueralarm aus.

11.03.2024 , 08:13 Uhr

Auto brennt komplett aus 13 Bilder Foto: Thorsten Kremers