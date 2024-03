Friedrichsthal beschließt Haushalt Friedrichsthal plant mit Millionendefizit

Auf eben dieses Konnexitätsprinzip verweist häufig auch Daniel Jung, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Friedrichsthal. Zuletzt auch in Bezug auf den Doppelhaushalt 2024/2025. Denn auf seine Intervention hin wurde dieser in der ursprünglichen Form zunächst von der Mehrheit der Ratsmitglieder abgelehnt und zurück in den Finanzausschuss verwiesen. Anlass war ein in den Haushalt eingesetzter Investitionsbetrag in Höhe von 170 000 Euro zur Ertüchtigung eines Geländes in der Grubenstraße zur weiteren Aufstellung von Wohncontainern für Geflüchtete (SZ Bericht vom 7. März). Daniel Jung sah hier nicht nur eine finanzielle Überforderung der Stadt, die ohnehin als Haushaltsnotlage-Kommune gilt. Vielmehr sah er auch das kommunale Selbstverwaltungsrecht verletzt. „Wenn uns Bund und Land oder der Regionalverband ständig Aufgaben übertragen und uns dann auf den Kosten sitzen lassen, dann können wir unsere grundlegenden Aufgaben bald nicht mehr bewältigen“, so Daniel Jung. Er machte die Zustimmung seiner Fraktion zum Haushalt von der Herausnahme der 170 000 Euro abhängig und forderte Gespräche mit dem Regionalverband zur zukünftigen Lösung der Finanzierung derartiger Projekte. Tatsächlich war Friedrichsthal im Jahr 2022 auf einem Großteil der Kosten zur Unterbringung von Geflüchteten sitzen geblieben. Von den Gesamtkosten in Höhe von 533 000 Euro wurden seinerzeit lediglich 329 000 Euro erstattet. Die Ratsmitglieder konnten sich schließlich darauf einigen, den Investitionsposten insgesamt im Haushalt zu belassen, die 170 000 Euro jedoch in die Bereitstellung oder Sanierung von allgemeinem Wohnraum zu investieren.