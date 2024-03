Buch des Ex-Bürgermeisters zum 80. Geburtstag Cornelius zieht Bilanz auf 475 Seiten

18 Jahre lang war Cornelius Bürgermeister in Friedrichsthal. Obwohl er kein gebürtiger Friedrichsthaler ist und auch niemals dort wohnte. Er wurde in Illingen geboren, wuchs in Merchweiler auf, wo er seit vielen Jahrzehnten bis heute mit seiner Frau Ulla Cornelius-Mauer zuhause ist. Werner Cornelius hatte über weite Strecken seines Privat- und Berufslebens Tagebuch geführt, was bei der Gestaltung der Autobiografie von großem Nutzen war. In seinem Buch nimmt er den Leser mit in die frühe Nachkriegszeit. Nicht selten muss man bei der Lektüre schmunzeln – etwa, über die Erzählungen seiner frühen Kindheit, als er mit Lebertran, Ei, Rotwein und Traubenzucker aufgepäppelt wurde.