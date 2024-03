Sportlerehrung Stadt Friedrichsthal würdigt beste Sportler

Auch der Friedrichsthaler Leichtathletik-Nachwuchs trumpfte im vergangenen Jahr groß auf, muss aber einen herben Verlust hinnehmen. Victoria Bruck ist saarländische Crosslaufmeisterin und in der Halle auch Saarlandmeisterin über 400 Meter. Der 14-jährige Arjun Premanandha schnappte sich die Saarlandmeister-Titel über 100 Meter, im Weitsprung und im Vierkampf. Die 15-jährige Klara Baumert war 2023 die beste im Saarland im Hochsprung. Ihre drei Jahre jüngere Schwester Lotte Baumert wurde Saarlandmeisterin im Vierkampf. Sie wir in diesem Jahr der Leichtathletik allerdings den Rücken kehren. „Leichtathletik macht mir Spaß, aber Handball noch viel mehr. Ich glaube, ich bin eher eine Mannschaftssportlerin“, sagte Lotte Baumert. Henrik Ziegler vom Friedrichsthler Schwimmverein macht einfach beides. Er wurde mit den Wasserballern Meister in der Regionalliga Südwest und im Schwimmen mehrfacher Staffel-Saarlandmeister und zudem auch Saarlandmeister über 100 Meter Rückenschwimmen. „Die Situation ist aktuell nicht ganz einfach, da unser Hallenbad in Friedrichsthal saniert wird. Wir trainieren abwechselnd in Neunkirchen, St. Ingbert, Dudweiler und Sulzbach“, so Ziegler. Wie der Stadt-Sportverband mitteilte, soll das Hallenband in Friedrichsthal im September wieder geöffnet werden.