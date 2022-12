In Friedrichsthal : Rund 70 000 Euro: Betrunkener Autofahrer (38) verursacht hohen Schaden

Sulzbach/Friedrichsthal Ein betrunkener Autofahrer verursacht am Samstagabend in Friedrichsthal einen hohen Sachschaden. Was bisher bekannt ist.

Jede Menge Ärger und einen hohen Schaden hat ein betrunkener Autofahrer in Friedrichsthal verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich der 38-Jährige am Samstagabend, 17. Dezember, kurz nach 22 Uhr trotz seines Alkoholpegels ans Steuer gesetzt, um von einer Feier nach Hause zu fahren.

Fünf Autos beschädigt

„Nachdem er vermutlich die Heinitzer Straße befahren hatte, verlor er im weiteren Verlauf der Saarbrücker Straße die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit am Fahrbahnrand parkenden Pkw“, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Insgesamt wurden durch die Kollision fünf Autos beschädigt, wobei diese teilweise ineinander geschoben wurden. Mindestens zwei dieser Fahrzeuge sind nach Angaben der Polizei als Totalschaden anzusehen – so auch der Wagen des Unfallverursachers.

Insgesamt 70 000 Euro Schaden