Flüchtllingspolitik „Wir haben keinen Wohnraum mehr“

Kosten fallen Jung zufolge nicht erst für die Bereitstellung der Unterkünfte an, sondern schon für die Vorbereitung von Flächen, etwa für neue Wohncontainer. Ebendies war zuletzt vorgesehen und der eigentliche Anlass für den Antrag der CDU-Fraktion. Auf einem Gelände in der Grubenstraße sollten 20 bis 22 weitere Wohncontainer für Geflüchtete aufgestellt werden. Allein für die Vorbereitung der Fläche waren im Haushaltsentwurf 2024/2025 170 000 Euro vorgesehen. Die CDU-Fraktion hatte sich in der Stadtratssitzung am 22. Februar dagegen ausgesprochen und erklärt, dass sie dem Haushaltsplan in der vorliegenden Form auch deshalb nicht zustimmen werde.