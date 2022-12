Lichterfahrt durch die Südwestpfalzbis nach Zweibrücken : Wenn Traktoren Weihnachtsfreude bringen

Auch in diesem Jahr rollen die Leuchttraktoren wieder durch die Region - zur Freude von Alt und Jung. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Die Lichterfahrt von Landwirten der Region geht an drei Tagen auf unterschiedlichen Routen durch die Südwestpfalz bis nach Zweibrücken. Am Flugplatz Pottschütthöhe gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt, der zur Finanzierung der Tour beitragen soll.

Alle Fans, die nach den beiden Lichterfahrten in den beiden Corona-Jahren auf eine Fortsetzung gehofft haben, dürfen sich freuen: Am vierten Adventwochenende rollt und leuchtet der weihnachtliche Traktorenzug wieder durch die Dörfer und Städte in der Südwestpfalz. Wie bereits im vergangenen Jahr, gibt es am Freitag, 16. Dezember, wieder eine Route durch das Pirmasenser Land, am Samstag eine Route durch das Zweibrücker Land sowie Zweibrücken und am Sonntag, 18. Dezember, einen abgespeckten Konvoi, der verschiedene Altenheime in der Region anfährt, um auch den Senioren weihnachtlichen Lichterglanz und Weihnachtsmusik von den mit Lichterketten, Sternen, Lichterfiguren, Tannenbäumen, Zweigen und zahllosen Extras geschmückten Schleppern zu bringen.

Als vor zwei Jahren alle Vorweihnachtsfreude von Weihnachtsmärkten bis zu Vereinsfeiern verboten waren, kam eine kleine Gruppe Engagierter rund um Christian Kau und seine Schwester Stefanie, Marco Kiefer und Antonio Heber auf die Idee, Traktoren zu schmücken und so Weihnachtsfreude zu den Menschen zu bringen. Das kam allerorts so gut an, dass die Ehrenamtlichen die Lichterfahrt unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ beibehalten.

Wie beim Faschingsumzug säumten Familien und Schaulustige die Straßen, feierten Glühwein-Partys und hatten ihre Riesenfreude an dem mit über 50 Fahrzeugen mehrere Hundert Meter langen Festzug. Gestartet wird am Stockbornerhof, wo Christian und Stefanie Kau zu Hause sind. Die Routen allerdings hat das Orga-Team in diesem Jahr ein wenig verändert, beispielsweise wurden Klein- und Großbundenbach integriert. Dafür muss die Tour durch Winterbach auf Grund der Baustelle ausfallen. Und noch eine Neuerung haben sich die Organisatoren ausgedacht. Bislang hatten die Teilnehmer einen kleinen Obolus bezahlen müssen, um die Kosten für die Genehmigung und die Versicherung zu decken. Christian Kau erklärt: „Wir sind kein Verein, sondern alle Ehrenamtliche.“ Mit Blick auf die Dieselpreise und die Tatsache, dass die meisten Schlepperfahrer bereits im dritten Jahr ihre Freizeit investieren – jede Fahrt dauert über vier Stunden, ohne Anfahrt und Schmückzeit – um anderen Freude zu bereiten, will er die Ehrenamtler nicht auch noch zur Kasse bitten müssen. Denn er ist positiv überrascht und mehr als erfreut über die dennoch große Resonanz. Bei den über 100 Kilometern plus Anfahrt, die allein an den ersten beiden Tagen zurückgelegt werden, summiere sich das Spritgeld allerdings. Deshalb kam der Landwirt auf die Idee, rund um den Flugplatz Pottschütthöhe bei Rieschweiler-Mühlbach einen kleinen Weihnachtsmarkt zu organisieren.

Die Einnahmen aus Winzerglühwein und Kinderpunsch, Kaffee und selbst gebackenem Kuchen sowie Leckerem vom Grill sollen helfen, die notwendigen Behördeninvestitionen zu decken. Außerdem gibt es für die Kinder eine von Sponsoren getragene Tombola, bei der jedes Los gewinnt. Ein paar handwerkliche Buden zahlen kleines Standgeld und bieten unter anderem Holzschnitzereien von grober Motorsäge bis zu feinen Ziselierarbeiten. Natürlich gibt es auch Deko-Kränze, Plätzchen oder Marmelade. Ein Fotograf schießt gegen einen Obulus Erinnerungsfotos mit den Kindern vor einem geschmückten Leuchttraktor. Christian Kau sagt: „Wenn ihr euch bedanken und uns unterstützen wollt: Besucht unseren Weihnachtsmarkt.“ Dieser ist von Freitag bis Sonntag von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Hier starten um 15.30 Uhr die Traktoren und kehren am Ende der Fahrt auch wieder hierhin zurück.