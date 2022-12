Premiere in Zweibrücken : Tauben wohnen jetzt in Alexanderskirche

Zweibrücken Im Turm des Gotteshauses wurde das erste Zweibrücker Taubenhaus eingerichtet.

Durch die Versorgung mit Futter und Wasser werden die Tiere an den Ort gebunden, halten sich auch den Großteil des Tages dort auf und legen an diesem Ort Eier.

Die Tiere sind nicht gezwungen, sich lange außerhalb des Taubenhauses aufzuhalten, um zum Beispiel in Fußgängerzonen oder an/in Geschäften nach Nahrung zu suchen. Dies vermindert Störungen und Verschmutzungen in der Stadt.

Die Betreuung des neu entstandenen Taubenhauses wird durch den im März 2022 gegründeten Zweibrücker Taubenschutzverein „Zweibrücker Stadttaubenhilfe“ übernommen. Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Tierschutzes. Insbesondere angestrebt wird die nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen der Stadttauben in Zweibrücken, sowie die dauerhafte tierschutzgerechte Regulierung der Population durch die Bestandskontrolle (zum Beispiel durch Eiaustausch). Dadurch soll die Zahl der Stadttauben in Zweibrücken auf tierschutzgerechte Weise reguliert werden. So können, glaubt die Stadt, „Straßen, Plätze und Gebäude spürbar von Verschmutzungen durch Taubenkot entlastet und die Zufriedenheit betroffener Bürger in ihren Wohn-, Arbeits- und Freizeitbereichen verbessert werden“. Der Verein fühlt sich somit nicht nur dem Tierschutz verpflichtet, sondern sieht seine Arbeit ausdrücklich auch im Interesse der Bürger sowie der Besucher von Zweibrücken.