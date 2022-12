Kenichi Sawada löst Jens Ennen ab : Überraschender Wechsel an der Spitze von Tadano

Zweibrücken Kenichi Sawada führt Tadano Europa ab 1. Januar. Bisheriger Chef Jens Ennen verlässt den Kranbauer.

Überraschender Wechsel an der Spitze des Kranbauers Tadano in Europa: Am 1. Januar 2023 übernimmt Kenichi Sawada die Leitung von Tadano Europe. Das teilte Tadano am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Sawada tritt damit die Nachfolge von Jens Ennen an, „der sich anderen Aufgaben widmen wird“, so das Unternehmen. Sawada leitet Tadano Europe in der Funktion des CEO (Chef Executive Offer, entspricht der Funktion Geschäftsführer).