So wird unser Wetter : Eine überwiegend gräuliche Woche

Mitteleuropa befindet sich im Zustrom mäßig kalter Luftmassen. Dazu dominiert meist leichter Hochdruckeinfluss. Wegen schwacher Windverhältnisse löst sich die graue Wolkenpampe aber zunächst nur selten auf.

Wetterdaten Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag -1 bis 2, Dienstag 0 bis 3, Mittwoch -2 bis 1, Donnerstag -3 bis 0. Höchsttemperatur: Mo/Di 2 bis 5, Mi 3 bis 6, Do 2 bis 5. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Mo 15-25, Di 10-20, Mi 10-20, Do 0-5. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Mo-Do 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Mo/Di 0, Mi 2-(5), Do 2-(6).