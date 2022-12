Weihnachtsmarkt Zweibrücken geht zu Ende : „Ein Weihnachtsmarkt zum Wohlfühlen“

Zweibrücken Zum Abschluss zogen die Verantwortlichen eine positive Bilanz.

Eigentlich war es am Sonntag, zum Abschluss des Zweibrücker Weihnachtsmarktes, nach zwei Wochen voller Genüsse, Kunsthandwerk und Kulturprogramm, gar nicht mehr notwendig, einzelne Stimmen zum Gefallen einzuholen. Der Tenor lautete durchweg: „Ein Weihnachtsmarkt zum Wohlfühlen mit vielen Angeboten.“

Dazu kam, dass die meisten Befragten, darunter auch viele Besucher aus der saarländischen und französischen Nachbarschaft, besonders schätzten, dass, trotz vieler Marktstände, die Übersichtlichkeit gewahrt wurde. Der Rundgang um die Alexanderskirche sei gelungen und man müsse sich nicht, wie oft auf anderen Märkten, in zu großes Gedränge begeben. Gerne nahmen die Besucher ob der Temperaturen unter dem Gefrierpunkt am letzten Wochenende noch einmal die heißen Getränke in sich auf und verfolgten das abwechslungsreiche Programm auf und vor der Bühne.