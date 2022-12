Stadtrat Zweibrücken : Für die Zukunft der Innenstadt und der Feuerwehr

Zweibrücken In der jüngsten Haushaltssitzung des Stadtrates wurden zahlreiche Projekte und Modernisierungsarbeiten auf den Weg gebracht.

„Zukunftsfähige Innenstadt“: Die Stadt Zweibrücken beabsichtigt, im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ innovative Konzepte für eine neue Nutzung des Ex-City-Outlets und des früheren Sinne-Ecks zu erarbeiten. Die Umsetzbarkeit soll geprüft werden, gegebenenfalls sollen auch bereits erste Umsetzungsschritte erfolgen. Auch soll der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB), der in diesem Bereich liegt, neu gestaltet werden. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Stadtrat im Februar gefasst (wir berichteten). In seiner jüngsten Sitzung hat das Gremium nun grünes Licht dafür gegeben, einen externen Dritten mit dem Projektmanagement und der fachlichen Begleitung des Gesamtprojekts zu beauftragen. Diese Beauftragung ist im Gesamtfördervolumen enthalten. Der Zuwendungsbescheid sieht in der Gesamtsumme rund 1,56 Millionen Euro vor, für die Projektsteuerung für die Laufzeit von drei Jahren sind es Mittel in Höhe von 135 000 Euro. Die Leistungen wurden öffentlich ausgeschrieben, es ging nur ein Angebot ein und zwar von dem Büro Stadtplan GmbH in Darmstadt. Die Angebotssumme beläuft sich auf brutto knapp 135 000 Euro. Der Stadtrat beauftragte das Büro einstimmig mit der Steuerung, Beratung und Begleitung des Projekts.