Lions Club Zweibrücken : Eine Freude zum Fest bereiten

Christoph Mauss (links), Uli Schmitz und Walter Dury (rechts) vom Lions-Club Zweibrücken überreichten symbolisch Weihnachtsgeschenktüten an Barbara Aldorf (Caritas), Pfarrer Martin Bach (Mitte) sowie Sabrina Werkle (Diakonisches Werk, 2. von rechts). Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Die Weihnachtsgeschenkaktion des Zweibrücker Lions Clubs mit Lebensmittelpaketen für bedürftige Menschen in Zweibrücken hat Tradition. In diesem Jahr gibt es erstmals auch Lebensmittel-Gutscheine für den Cap-Markt dazu, damit die Beschenkten neben dem Überraschungspaket einen Spielraum für eigene Entscheidungen erhalten.

Weihnachten ist ein Fest, das besonders viele Facetten in sich vereint: Liebe und Nächstenliebe, Gemeinschaft und Großzügigkeit, Konsum, schenken und beschenkt werden. Die Möglichkeiten dazu sind in der Gesellschaft ungleich verteilt. Auch in Zweibrücken leben Menschen, denen das Geld nicht einmal zum Leben reicht, geschweige denn für irgendein Extra zu Weihnachten. Und es gibt Menschen und Organisationen, die um diese Umstände wissen und dann gerne die Rolle des Weihnachtsmanns übernehmen. Wie bereits seit vielen Jahren der Lions-Club Zweibrücken.

Gemäß dem Motto des Internationalen Service-Clubs „we serve (wir dienen)“, überreichten Past-Präsident Christoph Mauss in Stellvertretung für den verhinderten Präsidenten Max Kampschulte sowie die Vorstandsmitglieder Ulrich Schmitz und Walter Dury auch in diesem Jahr wieder (symbolisch) Geschenkpäckchen mit Lebensmitteln und kleinen Leckereien im Wert von 2500 Euro. Allerdings nicht direkt an die Betroffenen, die allein aus Datenschutzgründen unbekannt sind, sondern stellvertretend an die kirchlichen Wohlfahrtsorganisationen Caritas und Diakonisches Werk, die diese Geschenke an besonders bedürftige Einzelpersonen, Paare und Familien verteilen.

Und diese werden angesichts der hohen Teuerungsraten sowohl in den Supermärkten als auch bei den Energiepreisen von Strom und Gas immer mehr. Sabrina Werkle vom Diakonischen Werk in der Wallstraße bestätigt: „Viele Geringverdiener, die bisher mit ihrem Geld so gerade noch über die Runden kamen, sind mittlerweile auch betroffen.“ Wenngleich die Spende des Lions Clubs Zweibrücken Tradition hat, gibt es in diesem Jahr eine Neuerung. Walter Dury, Vorsitzender des Fördervereins Lions-Hilfe, erklärt: „Der Lions Club will mit dieser Aktion Menschen in unserer Stadt überraschen, die dieser Hilfe besonders bedürfen, etwa weil sie keine Mittel haben, sich selbst oder ihren Angehörigen an Weihnachten etwas Gutes zu tun, oder weil sie ihre Wohnung gar nicht verlassen können.“

In diesem Jahr gibt es zu einer verkleinerten Lebensmitteltüte zum Anfassen mit unter anderem Überraschungsleckereien, die das geringe Budget sonst verbietet, zusätzlich für jedes Familienmitglied einen Lebensmittel-Gutschein für den Cap-Markt. So erhalten die Beschenkten Spielraum, um selbst zu entscheiden, wofür sie dieses Geld verwenden und vor allem auch, wann sie den Gutschein einsetzen wollen. Walter Dury und Pfarrer Martin Bach, Beauftragter des Bezirks-Diakonie-Ausschusses, liegt besonders am Herzen, die Würde der Menschen zu achten und ihnen neben dem reinen Empfangen auch die Möglichkeit des aktiven, selbstständigen Handelns zu ermöglichen. Um zusätzlich auch den Cap-Markt in der Hallplatzgalerie zu unterstützen, werden Lebensmittel und Gutscheine von Caritas und Diakonischem Werk dort eingekauft.