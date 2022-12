Zweibrücker OB hofft auf neue Ideen : Stadt startet „Bürger*innenbefragung“, um Haushalt zu verbessern

Auf der Stadt-Homepage ruft Oberbürgermeister Marold Wosnitza in einem Youtube-Viedeo zur Teilnahme an der "Bürger*innenbefragung zur Haushaltskonsolidierung" auf. Foto: www.zweibruecken.de/Screenshot PM

Zweibrücken Wie kann Zweibrücken Einnahmen erhöhen und Ausgaben senken, um den Schuldenberg zu verkleinern? Darüber sollen nicht mehr nur Politiker mitreden.

„Die Haushaltslage der Stadt Zweibrücken, als eine der am stärksten verschuldeten Kommunen deutschlandweit, ist mit einer Gesamtverschuldung von rund 250 Millionen Euro prekär“, heißt es in der von Stadtsprecher Jens John am Donnerstag gemailten Pressemitteilung. „Die Hintergründe sind vielschichtig – hinlänglich bekannt ist, dass die Haushalts- und Verschuldungssituation nicht ,hausgemacht‘ ist.“