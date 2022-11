Platznot in Zweibrücken stark gelindert : Freude über Kita-Eröffnung nach Pannen-Serie (MIT BILDERGALERIE)

Zweibrücken Oberbürgermeister Wosnitza und das Kita-Team sind begeistert über die neue Kindertagesstätte. Sogar bei den explodierten Kosten gibt es nun eine gute neue Nachricht.

Die neue städtische Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße (zwischen Festhalle und Landgestüt) nimmt diesen Donnerstag ihren Betrieb auf. Am Mittwoch wurde die Kita um 12.30 Uhr feierlich an das Personal übergeben, das dann ab 14 Uhr die ersten Kinder und ihre Eltern zu einem Kennenlern-Nachmittag empfing.

„Das Ergebnis ist absolut genial“, freute sich Oberbürgermeister Marold Wosnitza in seiner kurzen Ansprache. In der er aber auch an die lange Vorgeschichte erinnerte – eine Geschichte, die sich zu einem teuren Drama auswuchs. „An der Baustelle ist ja das eine oder andere Problem aufgetreten“, erinnerte Wosnitza lakonisch. Und bezog sich damit darauf, dass zunächst 2019 der Fund einer 250-Kilo-Weltkriegs-Bombe die Bauarbeiten kurze Zeit bremste, danach die Corona-Pandemie sowie Material- und Handwerkermangel etwas länger – und dann sehr lange Zeit ein Wasserschaden, der so massiv war, dass der gesamte fertige Boden (rund 1000 Quadratmeter) der Kita einschließlich Estrich und Fußbodenheizung wieder herausgerissen und komplett erneuert werden musste.