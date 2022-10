Hunde- und Vergnügungssteuer : Das Thema Steuererhöhungen spaltet die Gemüter

ARCHIV - 13.01.2010, Nordrhein-Westfalen, Köln: ILLUSTRATION - Euro-Münzen liegen aufgestapelt aufeinander. (zu dpa «Studie: Corona bringt Kommunen in Not - Steuererhöhungen geplant» Foto: picture alliance / Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Oliver Berg

Zweibrücken Mehrheitlich empfiehlt der Hauptausschuss eine Erhöhung von Hunde- und Vergnügungssteuer. Sorge: „Die richtigen Brocken kommen erst noch.“

(eck) Hinter verschlossenen Türen im Juli waren sich die Vertreter der Zweibrücker Parteien noch weitestgehend einig: Die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer werden erhöht. Doch als der Hauptausschuss am Mittwochabend öffentlich zu dem Thema tagte, gingen die Wogen hoch.

Die Haushaltskonsolidierungskommission (HKK) unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) und Bürgermeister Christian Gauf (CDU) hatte bei ihrem dritten Treffen am 13. Juli nicht-öffentlich zum Thema Steuererhöhung getagt und fast unisono Ja gesagt. Die Hundesteuer solle für den ersten Hund um zehn Euro pro Jahr erhöht werden, hatte die HKK befunden (bei einer Gegenstimme); bei der Vergnügungssteuer solle der Spieleinsatz (etwa an Spielautomaten) um 0,5 Prozent auf 5,5 Prozent steigen (hier gab es zwei Gegenstimmen in der HKK).