Mennoniten-Gemeinde Zweibrücken : Adventsmarkt mit Autoren-Lesung

Zweibrücken Die Mennoniten-Gemeinde Zweibrücken lädt zu einem Adventsmarkt mit Buchvorstellung von Bernd Kaufmann und Stockbrot-Lagerfeuer vor der Jurte mit den „Royal Rangers“ ein. Den Heilig Abend können Alleinstehende mit der Gemeinde verbringen.

Höhepunkt am Büchertisch ist der neue Historien-Roman des Zweibrücker Autors Bernd Kaufmann, den dieser an diesem Nachmittag gegen 16 Uhr persönlich vorstellt. „Wohin sollen wir ziehen?“ erzählt historisch belegt und einfühlsam verwoben in Menschenschicksale die Geschichte der Zweibrücker Mennoniten. Die Glaubensgemeinschaft der „Täufer“ hatte eine Hochburg in unserer Region, sorgte mit ihren überdurchschnittlichen Fähigkeiten nach dem 30-jährigen Krieg für den Wiederaufbau der Landwirtschaft und der Versorgung der langsam wieder wachsenden Bevölkerung. Davon zeugen bis heute zahlreiche Höfe. Zudem ist das Flüchtlingsthema der Mennoniten durchaus zeitgemäß, so dass sich auch hier vielfältiger Gesprächsstoff für einen tiefer gehenden Austausch finden lässt. Um 16 Uhr liest der Autor selbst aus seinem Werk.