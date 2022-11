Arbeitsmarkt in der Südwestpfalz : Mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

Südwestpfalz Im Vergleich zum Vormonat hat sich der prozentuale Anteil der Menschen ohne Job allerdings nur marginal verändert.

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit wurden im November 1173 freie Stellen neu gemeldet. Das waren 82 mehr als im Vormonat und 249 mehr als im Vorjahresmonat. Der Gesamtbestand an offenen Arbeitsstellen ist um 69 auf 6857 gesunken. „Die Betriebe in unserer Region richten den Blick schon ins neue Jahr. Das breite Arbeitsstellenangebot bietet nach den üblicherweise verhaltenen Wintermonaten am Arbeitsmarkt viele berufliche Perspektiven für 2023. Auch in den kommenden Wochen werden wir versuchen Arbeitskräfte und Unternehmen bestmöglich zusammenzubringen und wenn erforderlich, mit Qualifizierungen für den beruflichen Wiedereinstieg fit zu machen“ sagt Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens.