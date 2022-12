Zweibrücken Das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ stellt in der Festhalle Projekt vor. Jeder Haushalt in Zweibrücken kann sich anschließen lassen. Unternehmen und Oberbürgermeister betonen die Bedeutung der Glasfaser-Technik für die Zukunft.

Was bringt die Glasfaser-Technik? Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) betonte in der Festhalle in seiner Ansprache die Bedeutung der Glasfaser für die Attraktivität des Stand- und Wohnortes Zweibrücken. Matthias Nass, Vertreter der UGG, erläuterte im Anschluss Details. Die neue Technik sei nicht zu schlagen. Surfen im Internet, Herunterladen von Dateien, Streaming-Abende mit der Familie, Heim-Arbeit und Heim-Unterricht: Glasfaser garantierte die beste, stabilste Verbindung. Nass stapelte nicht tief und erklärte, die Glasfaser-Technik sei „für die nächsten 100 Jahre und wohl darüber hinaus“ das Maß aller Dinge. Nass sagte, ein Anschluss an die Glasfaser werte grundsätzlich die Immobilie auf. Aktuell biete man Tarife mit bis zu 1 Gigabyte pro Sekunde für das Herunterladen von Dateien. Er machte einen Vergleich: Wer einen Spielfilm in HD-Auflösung mit einer Datenmenge von 8 Gigabyte herunterladen wolle, benötige bei einem Kupferkabel-Anschluss eine Stunde und 16 Sekunden – verfüge er über Glasfaser, schrumpfe der Download auf eine Minute und 4 Sekunden.

UGG hat im Oktober der Stadt gegenüber eine Absichtserklärung abgegeben, in den nächsten drei Jahren Zweibrücken inklusive der Vororte an das Glasfasernetz anzuschließen (wir berichteten); aktuell suche man nach einem Standort für die Technik-Zentrale in Zweibrücken, diese habe die Größe einer Fertiggarage. Von dort aus würden jeweils zwei Glasfasern in jeden interessierten Haushalt gelegt. Eine Glasfaser für die eigentliche Verbindung, eine zweite für die Reserve. Das Glasfaser-Netz in der Stadt wird mehrere hundert Kilometer Länge umfassen, die Leitungen werden in einer Tiefe von 45 Zentimetern verlegt. „Minimal-invasiv“, also so schonend wie möglich, soll der Einbau erfolgen. An manchen Stellen werde es erforderlich sein, tiefer als besagte 45 Zentimeter zu graben. Der Einbau erfolge schnell, sagte Nass. Die Regel sei: „Morgens verlegen wir, abends ist zu. In anderen Städten haben die Bürger diese Arbeiten teilweise gar nicht mitbekommen. Sie gingen morgens auf die Arbeit – und wenn sie zurückkamen, war alles schon fertig.“ Es werde „überall dort verlegt, wo ein Gehweg ist“. Fakt sei aber auch: An irgendeiner Stelle im Haus muss ein Loch gebohrt werden für die Glasfasern. „Vor der Verlegung kommt ein Techniker und bespricht mit dem Eigentümer die Verlegewege.“