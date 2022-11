Haushaltsplan für 2023 : Stadt will 22 Millionen Euro investieren

Info

Trotz des Plans eines Moratoriums, mit dem eine Aussetzung von Steuererhöhungen 2023 erreicht werden soll (wir berichteten) müssen die Halter von Hunden weiter mit einer Erhöhung der Steuer auf ihre Lieblinge rechnen. Wie die Stadt auf Anfrage klarstellt, bezieht sich das geplante „Realsteuer-Moratorium“ nur auf die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer – diese gelten im Steuerrecht als „Realsteuern“, als Steuern, die auf Objekte erhoben werden. Die in Betracht gezogene Erhöhung der Hunde- sowie der Vergnügungssteuer bleibt davon unberührt, erklärt die Verwaltung. Zahlreiche Hundehalter hatten in den vergangenen Wochen in den Sozialen Netzwerken die geplante Erhöhung teilweise scharf kritisiert und von einer großen Ungerechtigkeit gesprochen (wir berichteten). Ob die Hunde- und Vergnügungssteuer tatsächlich erhöht werden, hat der Rat in seiner nächsten Sitzung zu entscheiden, die Abstimmung war zuletzt vertagt worden. (eck)