Kinderschutzbund : Weihnachtsgeschenke für Zweibrücker Kinder

Zweibrücken Bedürftigkeit gibt es auch in Zweibrücken. Wie in jedem Jahr, hat der Kinderschutzbund bereits seinen Geschenkebaum aufgestellt. Hier können Spender Wünsche für Kinder bis zum 14. Lebensjahr pflücken und erfüllen.

Es kommen Einzelpersonen, Vereine sowie Unternehmen, die Wünsche abholen, um sie zu erfüllen. Der Richtwert liegt bei 15 Euro, doch viele greifen gerne tiefer in ihren Geldbeutel, ergänzen mit Naschwerk und liebevoller Verpackung. Etwas Gebrauchtes zu verschenken, hält Carmen Waibel im Sinne der Nachhaltigkeit grundsätzlich für eine gute Idee. Allerdings sollte achtsam dessen Zustand und Sauberkeit geprüft sein – vielleicht über die Frage: „Würde ich das so meinem (Enkel)Kind schenken wollen?“

Um rechtzeitig sortiert und verteilt zu sein, müssen die Geschenke bis spätestens 17. Dezember beim Kinderschutzbund in der Maxstraße abgeliefert werden. Unternehmen spenden häufig eine größere Geldsumme und der Kinderschutzbund kümmert sich darum, diese in Wunscherfüllung zu verwandeln.

Auch der Kinderschutzbund hat bereits ein von Herzen kommendes Vorweihnachtsgeschenk erhalten: Die Kinder der Herzog-Wolfgang-Realschule plus, deren Frühstück der Kinderschutzbund finanziert, haben sich mit einem liebevoll gebastelten Adventskalender bedankt, in dem jeder aus dem Team reihum sein Türchen öffnen darf.

Zum Glück ist das Team, das sich um das angegliederte Geschäft mit ausgesonderter Kleidung, Schuhen, Hausrat und Dekoration, Schreib- und Spielsachen kümmert, mit langjährigen Helferinnen gut aufgestellt. Auch der Zulauf aus Haushaltsauflösungen oder „Entrümpelungen“ in den eigenen Schränken sei zufriedenstellend. Carmen Waibel weiß: „Viele Menschen trennen sich leichter von Dingen, die sie nicht mehr benötigen, wenn diese in gute Hände kommen und anderen Menschen noch nützen und Freude bereiten können.“

Aktuell mutiert nicht nur die Küche beim Kinderschutzbund zur Himmelsbäckerei. Mit vereinten Kräften werden Weihnachtsplätzchen gebacken. In einer großen Aktion dürfen diese, wie in jedem Jahr, bei Globus in Einöd verkauft werden. In diesem Jahr am vierten Adventsamstag, 17. Dezember. Für 2023 hat der Kinderschutzbund bereits neue Ideen. Eine davon ist eine engere Kooperation mit dem Seelenhof und Doris Kreitner.