Elmiras Orient : Über 120 Sterne strahlen auf der großen Bühne

Zweibrücken In der voll besetzten Festhalle haben die Tänzerinnen von Elmiras Orient gezeigt, was sie können.

(cvw) Elmira hat es erneut geschafft, ihre Show vom Vorjahr zu toppen oder die neue, große Orientschau in der Festhalle so anders zu gestalten, dass sich das Publikum einig war: „Diese war die allerschönste!“ Ein Fest für alle Sinne.

Wieder einmal war es der Zweibrücker Tanzlehrerin gelungen, nicht nur das Beste aus ihren über 120 Tänzerinnen zwischen vier und weit über 70 Jahren herauszuholen. In diesem Jahr waren erstmals zahlreiche Duos zu sehen, die sich aus ihren Gruppen heraus weiter entwickelt haben in den letzten Jahren.

Die mehrfache Weltmeisterin und Fach-Jurorin bei Meisterschaften hat ein einmaliges Händchen dafür, jede Gruppe, jedes Solo, jedes Duo wirkungsvoll und mitreißend zu inszenieren mit dem einmaligen Zusammenspiel aus Musik, Choreografie, Kleidung, Bühnenbeleuchtung und dem Gesamteindruck im Ablauf in der Show. Da folgt alt auf jung und umgekehrt, ein technisch hoch anspruchsvolles orientalisches oder Fantasy-Solo, das allergrößte Körperbeherrschung sichtbar macht, auf einen durch seine Farbenpracht und die präzise Harmonie in der Gruppe beeindruckenden Folkloretanz.

Selbst für unbedarfte Laien in der voll besetzten Festhalle war nachvollziehbar, dass Elmiras Orient auch in diesem Jahr mit 40 Pokalen für die Treppchenplätze und zahlreichen Siegerinnen von der Deutschen Meisterschaft im Orientalischen Tanz heimkehrte. Aus Elmiras Kreativität allein fließen alljährlich mehr als 50 Choreografien für ihre Mädels wie für sich selbst.

Ein ganzes Jahr trainieren die Tänzerinnen auf diesen großen Auftritt hin. Vielfalt gehört zum Programm und unter dem Motto „Orient trifft Okzident“ waren in diesem Jahr viele folkloristische Tänze aus aller Herren Länder ebenso zu bewundern, wie Schaubilder, die an indische Gottheiten erinnern: Wie am Schnürchen gezogen bewegten die in einer Reihe hintereinander stehenden Tänzerinnen der Kinder-Grppe „Perlen des Orients“ ihre Arme, so dass sie von vorne aussahen wie eine einzige, vielarmige Gottheit. „Wahnsinn!“ erklang es immer wieder ehrfürchtig im Publikum. Wie auf dem bunten, aufregenden orientalischen Basar, wechselten die kontrastreichen Eindrücke mit jedem Schaubild. Bereits der erste Fantasytanz der Gruppe Soraya vereinte die tänzerische Bandbreite aus lyrisch weich fließenden Bewegungen mit Isis-Wings und rhythmischen, die einzelnen Muskelpartien von Hüftschwung bis Brust- und Halsmuskulatur fokussierenden Elementen.