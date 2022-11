Zweibrücker Chorweihnacht in der Alexanderskirche : Gemeinsam singen und Gutes tun

Mit ganz großem musikalischem Kino begeisterte die erste Zweibrücker Chorweihnacht 2019 in der voll besetzten Alexanderskirche. Die zweite Auflage findet am Samstag, 3. Dezember, um 18 Uhr statt. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Zum zweiten Mal laden gleich drei Zweibrücker Chöre zu einer gemeinsamen Chorweihnacht in die Alexanderskirche. Das Programm ist höchst abwechslungsreich. Der Eintritt ist frei, doch werden Spenden für bedürftige Kinder in Zweibrücken gesammelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

„Gemeinsam statt einsam“ und „Zusammen sind wir stark“. Unter diesen Wahlsprüchen lässt sich die Entstehung der Chorweihnacht in der Alexanderskirche erklären. Weniger Aufwand für jeden Chor und vielfältiger Genuss für das Publikum sowie zusätzlich mehr Spaß für alle Beteiligten waren Gründe für eine Symbiose, die 2019 erstmalig zustande kam. Dabei hatten sich die drei Chöre Cantabile Niederauerbach, Cantamus Ixheim sowie das Himmelsbergchörchen auf Anhieb angefreundet und zuletzt auch das Jubiläum von Cantamus zusammen gestaltet.

Nun geht die Zweibrücker Chorweihnacht am zweiten Adventsamstag, 3. Dezember, um 18 Uhr in der Alexanderskirche in ihre zweite Runde. Erneut lädt das Chor-Trio dazu ein. Erneut ist der Eintritt frei, die eingenommenen Spenden werden sozialem Engagement in Zweibrücken gewidmet. Cantamus-Chef Klaus Fuhrmann erinnert: „Als ein einziger Chor ein gesamtes Konzert bestreiten, bedeutet Stress. Zusammen ist es Freude!“

So auch bei diesem Chorkonzert mit drei mitwirkenden Chorgemeinschaften, die zudem von der Band Lulex sowie Helge Schulz am Piano unterstützt werden. Der Kantor spielt zudem ein Orgelsolo und der Hausherr, Pfarrer Günter Sifft, wird die Gäste begrüßen. Jeder der drei mitwirkenden Chöre präsentiert „seine“ Lieder und gemeinsam übermitteln alle drei in einem gemeinsamen Final-Auftritt ihre Botschaft.

Natürlich wurde das Programm im Vorfeld abgestimmt, so dass die Zuhörer ein vielfältiges, weihnachtliches Potpourri erwartet. Der Höhepunkt sind die Lieder, die alle drei Chöre gemeinsam singen. Dazu gehören diesmal „Look at the world“ von John Rutter oder „Stern über Bethlehem“ sowie zum Eingang das Taizé-Lied „Im Dunkel der Nacht“ im Kerzenschein.

Cantabile, unter der Leitung von Christine Gölzer, interpretiert spannende Lieder wie „In the bleak midwinter“ von „Planeten“-Komponist Gustav Holst oder „Carol of the Bells“ des ukrainischen Komponisten Mykola Leontowytsch.

Das Himmelsbergchörchen, geleitet von Giselheid Stein, lässt hingegen Wehmut aufkommen mit dem Klassiker „Weihnachten bin ich zuhaus“ oder dem allseits bekannten „Engel singen Jubellieder“.

Cantamus, unter Leitung von Bernd Jost, hat unter anderem die Bachkantate 147 ausgewählt, die zusammen mit Orgel, Trompete und Klarinette dargebracht wird. Weihnachtlicher wird es unter anderem mit dem Bonny M Hit „Vor langer Zeit zu Bethlehem“. Zum Abschluss darf sich das Publikum bei „O du fröhliche“ mit einbringen und die weihnachtliche Stimmung nach Hause tragen. Die drei Chöre betonen: „Bei aller Kulturfreude steht im Mittelpunkt jedoch immer der ‚Gute Zweck‘, um bedürftigen Kindern in Zweibrücken zu helfen oder eine Freude zu machen.“