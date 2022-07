Modehändler Jost über Klage gegen Sonntagsöffnungen des Zweibrücker Outlets : „So oder so wird es wohl bis zum BGH gehen“

Zweibrücken Modehändler Steffen Jost erklärt, warum er im Rechtsstreit um die zwölf zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntage für das Zweibrücken Fashion Outlet die Entscheidung sucht. Die Freie-Wähler-Landtagsfraktion begründet, warum sie womöglich eine Normenkontrollklage gegen das Land erheben wird.

Am nächsten Donnerstag wird das Pfälzische Oberlandesgericht (OLG) in Zweibrücken im Rechtsstreit um die Sonderöffnungszeiten für das Fashion Outlet das Urteil sprechen. Der gegen die Sonderöffnungen klagende Modehändler Steffen Jost ist sich gewiss: „Egal, wie das Urteil ausgehen wird – so oder so wird es wohl bis zum BGH gehen.“ Das machte Jost am Freitag auf Anfrage deutlich.

Denn für Jost sind die Sonderöffnungszeiten „eine eindeutige Wettbewerbsverzerrung“. Üblicherweise dürften Einzelhändler in Rheinland-Pfalz nur an vier Sonntagen im Jahr öffnen. Dem Outlet ist es aber zusätzlich an zwölf weiteren Sonntagen gestattet. 16 Sonntage für das Outlet, vier für die anderen Händler – die Ungleichbehandlung springe doch ins Auge. Jost betreibt fünf Modehäuser: vier in Rheinland-Pfalz (Landau, Grünstadt, Frankenthal und Worms), eines in Baden-Württemberg (Bruchsal). Insgesamt 300 Mitarbeiter beschäftigt er in den fünf Häusern. „Wenn ich an zwölf weiteren Sonntagen öffnen dürfte, würde mir das um die zehn Prozent zusätzlichen Umsatz bringen“, erklärt er. In dieser Größenordnung taxiert er auch den Vorteil für das Outlet ein. Die Strahlkraft des Outlet sei so groß, dass auch seine fünf Modehäuser betroffen sein. „Auch von Landau oder Grünstadt aus fahren die Menschen nach Zweibrücken“, sagt er. Es sei ein harter Wettbewerb. Der nicht fair geführt werden könne wegen des unsauberen Vorteils für das Outlet.