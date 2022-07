Bessere Zahlen in Zweibrücken als im Westpfalz-Trend : Arbeitslosigkeit ist im Juli erneut erwartungsgemäß angestiegen

Zweibrücken/Kaiserslautern Vor einem Jahr allerdings war die Arbeitslosigkeit noch höher, und in Zweibrücken ist sie sogar deutlich stärker gesunken als im Westpfalz-Durchschnitt.

Im Juli ist die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Westpfalz im zweiten Monat in Folge deutlich angestiegen. Der Grund für diese Entwicklung liegt neben dem Auslaufen von Arbeitsverträgen zum 30. Juni und dem Ende von schulischen sowie betrieblichen Ausbildungen insbesondere in der Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in die Betreuung der Jobcenter, teilt die auch für Zweibrücken zuständige „Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens“ mit. Sie und die Jobcenter zählten im Juli in den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz sowie dem Donnersbergkreis insgesamt 16 960 Arbeitslose. Das waren 922 bzw. 5,7 Prozent mehr als im Juni und 404 bzw. 2,3 Prozent weniger als im Juli 2021.