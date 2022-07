Entschuldung: Land stellt Bedingungen : Erhöhung der Grundsteuer rückt näher

Info

OB Wosnitza überreichte Dettweiler (li.) neben Urkunde und Blumen auch ein Wein-Präsent. ⇥Foto: eck Foto: Mathias Schneck

25 Jahre Ehrenamt als Ortsvorsteher – für dieses Dienstjubiläum wurde Kurt Dettweiler am Mittwochabend in der Sitzung des Stadtrates von Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza ausgezeichnet. Wosnitza (SPD) sagte, fast auf den Tag genau vor einem Vierteljahrhundert, am 16. Juli 1997, habe Dettweiler (FWG) das Ehrenamt als Ortsvorsteher von Mittelbach-Hengstbach übernommen. Wosnitza überreichte Dettweiler als Dankeschön für die geleistete Arbeit eine Urkunde und Blumen sowie ein Weinpräsent. Im Anschluss wandte sich der Geehrte mit einer kurzen Rede an seine Ratskollegen und blickte auf die vergangenen 25 Jahre zurück. (eck)