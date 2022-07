Alte Ixheimer Straße in Zweibrücken : Stadt schließt zeitweise Straßen-Öffnung aus

Alte Ixheimer Straße in Zweibrücken

Zweibrücken Alte Ixheimer: Verwaltung äußert sich zum Baustellen-Stand und Entspannung durch Fruchtmarkstraße.

Bislang nur auf ihrer Internetseite hatte die Stadt informiert, dass sie die Sperrung der Alten Ixheimer Straße bis 6. August verlängert hat. Auf Merkur-Anfrage vom Dienstag zu den Gründen antwortete die Stadt am Mittwoch, die „Verlängerung der verkehrsrechtlichen Anordnung“ sei erforderlich geworden, „da die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind und somit eine Aufhebung der Sperrung weiterhin nicht möglich ist“.

Die Stadt beantwortet eine weitere Merkur-Frage: „Die zeitweise Öffnung für den Straßenverkehr ist nicht möglich, da die Gefährdung des öffentlichen Raumes so lange besteht, bis alle verbliebenen Gebäudeteile abgerissen sind. Voraussetzung dafür ist allerdings die Sicherung der Giebelwand des Nachbargebäudes.“ Laut Goldnik verzögert sich diese wegen Stahlträger-Lieferproblemen.

Auf die beiden Fragen, ob irgendwelche Hilfen für die von der schon über zwei Monate länger als geplant andauernde Durchgangsverkehr-Sperrung betroffenen Geschäftsleute geplant sind – und wie groß die Auswirkungen der Sperrung auf den Verkehr aktuell sind – schreibt die Stadt: „Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke wird regelmäßig durch die Straßenverkehrsbehörde abgefahren und überprüft. Es sind aktuell keine Probleme im fließenden Verkehr feststellbar. Die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung in der Fruchtmarktstraße hat maßgeblich zur Entspannung kritischer Teilstücke (z. B. Hofenfelsstraße) beigetragen.“

Auch der stellvertretende Zweibrücker Polizeiinspektionsleiter Eduard Englert sagt auf Merkur-Anfrage, dass die Fruchtmarkstraße seit 20. Juni in beiden Richtungen befahrbar ist, „entzerrt die Situation natürlich schon ein bisschen, vorher war es in der Hofenfelsstraße als Ausweichstrecke oft schlimm, da gab es lange Rückstaus“. Allerdings sei es auch für ihn „ein ganz komisches Gefühl, die Fruchtmarktstraße in Gegenrichtung zu befahren“.