Anfrage im Stadtrat : Maurer beklagt Parksituation in Brunnenstraße

Gerhard Maurer sitzt für die SPD im Zweibrücker Stadtrat. Foto: Veronika Hautz

Zweibrücken Das Stadtratsmitglied Gerhard Maurer (SPD) weist auf die schwierige Parksituation in der Brunnenstraße in Niederauerbach hin. Im Vorfeld der Stadtratssitzung, die am Mittwochabend stattfand, stellte Maurer eine Anfrage an die Verwaltung.

Maurer machte darauf aufmerksam, dass er diesen Weg wählte, weil er an der Ratssitzung selbst urlaubsbedingt nicht teilnehmen konnte. Er erklärt in seiner Anfrage, dass die Parksituation in der Brunnenstraße und dem Ackerweg teilweise problematisch sei; er habe sich selbst davon ein Bild gemacht. Rettungsfahrzeuge hätten im Notfall „kaum eine Möglichkeit zum Durchkommen“. Nun verschärfe sich die Situation zusätzlich „durch die Sperrung der Brunnenstraße für einen Monat“.