Merkur-Fotorätsel : GeHeiMe BoTSCHaFTeN?

Was will uns die Stadt wohl mit diesem Schriftbild sagen? Foto: Lutz Fröhlich

Was verbirgt sich wohl hinter dem ungewöhnlichen Schriftbild dieses Plakates?

Das Stadtfest naht. Damit das auch niemand vergisst, hat die Stadt Zweibrücken Ankündigungs-Plakate drucken und aufstellen lassen. Mit ungewöhnlichem Schriftbild. Das finden wir in diesem Fall interessanter als die Frage, wo dieses Plakat steht (zwischen Schlossplatz und Bleicherstraße). Und darum lautet die Frage heute: Hat sich die Stadt bei den Großbuchstaben „ST DTF ST“ in „STaDTFeST“ etwas gedacht? Für welche Worte könnten sie stehen? Auf die Antwort(en) sind wir selber gespannt, denn bisher kennen wir sie selber nicht – fragen aber bei der Stadt natürlich auch nach. Rätseln Sie mit und schreiben Sie Ihren Lösungsvorschlag an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar auf unsere Facebook-Seite.