Beschlüsse zu Kläranlage Contwig, Beuthener Straße und Hausanschlüssen : Werksausschuss Zweibrücken-Land für hohe Investitionen

Die alte Sandwaschanlage in der Kläranlage Contwig. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Mehr als 25 Jahre hindurch hat die Sandwaschanlage in der Kläranlage Contwig ihren Dienst versehen. Jetzt muss sie erneuert werden. Das wird teuer.

Sand in der Kläranlage ist kein Bestandteil der Reinigung. Im sogenannten Sandfang werden die ankommende Sandmengen deshalb auch herausgefiltert und entsorgt. Allerdings erst dann, wenn ein spezieller Reinigungsvorgang abgeschlossen ist. Die ankommenden Sandmengen sind gegenüber den für die Reinigung und Herausfilterung verwendeten Bauteilen sehr aggressiv. Bei der Contwiger Kläranlage steht deshalb jetzt die Erneuerung der Sandwaschanlage an. Geschätzt 120 000 Euro wird das wohl verschlingen.

„Das Anlageteil ist schon über 25 Jahre alt“, stellte Werkleiter Eckart Schwarz in der letzten Werkausschusssitzung fest, wo die Erneuerung des Sandfangs detailliert besprochen wurde. Die allgemeine Lebensdauer sei damit beileibe weit überschritten worden.

In den eigentlichen Sandfang ist ein Sandaustragungsschnecke mit einer dazugehörigen Füllstandsüberwachung eingebaut. Unter normalen Bedingung wäre beim Ersatz dieses Anlageteils mit einem Kostenaufwand von rund 70 000 Euro zu rechnen. Derzeit müsse man sich von einem solchen Preis jedoch verabschieden, war in der Sitzung zu hören. Die Hersteller bieten inzwischen nur noch zu Tagespreisen an die eine Gültigkeitsdauer von drei Tagen haben Die Werkleitung bat deshalb das Gremium um einen Vorratsbeschluss bis zur Höhe von 20 000 Euro. Für die Neubeschaffung des Anlageteils werden jetzt weitere Vergleichsangebote eingeholt. Die Ausschussmitglieder entsprechen dem Wunsch nach einem Vorratsbeschluss.