Merkur-Interview: Die Stadtverwaltung zur Sicherheit beim Stadtfest 2022 : 38 neue Poller sind zum Stadtfest noch nicht da

Die Überwachungskamera am Rathaus hat den Herzogplatz im Auge – und nicht das direkt unterhalb von ihr befindliche Oberbürgermeister-Büro. Foto: Lutz Fröhlich

Der Stadtrat hatte den Grundsatzbeschluss schon im April 2021 getroffen. Weil die Poller noch auf sich warten lassen, schützt die Stadt diesmal mit deutlich massiveren mobilen Barrieren als beim letzten Mal die Stadtfest-Eingangsbereiche. Und beantwortet dem Merkur zahlreiche weitere Sicherheitsfragen – auch zu Überwachungskameras, großen Taschen und der Corona-Pandemie.

Am Rathaus ist uns oberhalb des Oberbürgermeister-Zimmers eine Überwachungskamera aufgefallen. Ist diese für das Stadtfest? Wenn ja, hängt sie erstmals dort? Und reicht der Überwachungswinkel bis ins OB-Zimmer?

Stadt: Die Überwachungskamera wurde für das Stadtfest installiert und hängt jedes Jahr an dieser Stelle. Der Überwachungswinkel reicht selbstverständlich nicht bis ins OB-Zimmer. Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen werden in jedem Fall sichergestellt.

Stadt: Gegenüber dem Sicherheitskonzept aus 2019 gibt es nur eine Veränderung hinsichtlich der Zufahrtsperren. Beim letzten Stadtfest wurden für die Zufahrsperrungen mit Splitt gefüllte Abrollcontainer eingesetzt, in diesem Jahr verwenden wir für die Zufahrtsperren sogenannte Indutainer IBCs. Die Indutainer IBCs werden zu diesem Zweck mit Wasser befüllt. Die Wassersäulen in Verbindung mit den halbstarren Seitenwänden des Indutainer INER IBCs absorbieren die Aufprallenergie und bremsen das Kraftfahrzeug zuverlässig aus. Die Trümmerteile verbleiben vollständig innerhalb des Anhaltewegs und stellen somit keine zusätzliche Gefahrenquelle für Passanten dar. Die Indutainer IBCs als mobile Fahrzeugsperre wurden von der Dekra getestet und zertifiziert.

Stadt: Der städtische Zuschuss wird in einer vergleichbaren Höhe wie im Jahr 2019 erwartet. Zwar werden sich die Kosten für die oben genannten Sicherungsmaßnahmen mit Indutainern vermutlich im Vergleich zu den bis 2019 eingesetzten splittgefüllten Abrollcontainern, die von einem Dritten angemietet wurden, etwas verringern – jedoch sind bei den übrigen Ausgabepositionen (Lohnkosten für Dienstleistungen, Kosten für Bühnen, Ton- und Lichttechnik etc.) demgegenüber Preiskostensteigerungen zu kompensieren.

Stadt: Aus einsatztaktischen Gründen können wir keine Anzahl der eingesetzten Sicherheitskräfte nennen, es werden aber genügend Kräfte im Einsatz sein, so dass wir ein sicheres Stadtfest durchführen können.

Wie viel MOBILE Betonsperren, Wassertanks und andere Barrieren werden an den Stadtfest-Zugängen installiert? Reichen die zwischen Rosengartenstraße und Hallplatz fest installierten Poller aus, oder muss auch hier auf mobile Barrieren zurückgegriffen werden?

Stadt: Wie bereits in Frage 3 ausgeführt, werden zur Absicherung der Zufahrten insgesamt circa 50 Indutainer aufgestellt. Die in der Rosengartenstraße fest installierten Poller bieten ausreichenden Schutz und werden nicht durch zusätzliche mobile Barrieren ergänzt. Diese Poller werden in der Zeit der Anlieferung versenkt, während des Festbetriebes dann natürlich ausgefahren.